Mahindra: inizia la commercializzazione dell’ecologico KUV100 NXT Bifuel

Forte campagna promozionale con pagamento prima rata posticipato al 2021 per il city-SUV con doppia alimentazione benzina e GPL

A sei mesi dalla commercializzazione del restyling del KUV100 NXT, che continua a ricevere un ottimo riscontro sul mercato, Mahindra presenta il nuovo KUV100 NXT M-Bifuel con doppia alimentazione benzina e GPL.

In relazione proprio al lancio della versione Bi-fuel vale ricordare che la diminuzione delle emissioni è per Mahindra un tema davvero importante sul quale la Casa indiana ha preso fin da subito una posizione molto chiara, tradotta in una serie di impegni adottati da tutto il Gruppo nella direzione della sostenibilità e della responsabilità verso il pianeta e i suoi abitanti: una scelta che guarda al futuro e che Mahindra ha attuato anche in Europa, con l’introduzione nel proprio line-up del precedente KUV100 M-Bifuel a GPL.

Mahindra è certa che anche questa nuova versione del proprio city-SUV compatto e spazioso a doppia alimentazione, possa avere tutte le carte in regola per continuare il trend positivo sul mercato. Specialmente tra le donne, che si sono rivelate essere le clienti principali di questa automobile pratica e versatile, specialmente in ambito urbano.

Altro aspetto da valutare con attenzione riguarda alle misure di contenimento per la pandemia Covid-19: ricordando le ragioni del distanziamento sociale nonché di mascherine e guanti, l’utilizzo di un’auto di proprietà, specie se compatta e più ecologica, può secondo la Casa indiana fornire, rispetto a soluzioni quali il car-sharing o il noleggio, maggiore sicurezza per prevenire ogni possibile contagio.

Caratteristiche dei modelli e alcune campagne promozionali

■ MAHINDRA KUV 100 NXT M-BIFUEL

Integra tutti i contenuti del modello base con il drastico abbattimento delle emissioni cui si aggiunge la possibilità di sfruttare l’alimentazione a GPL e beneficiare dei vantaggi economici correlati quali consumi ridotti, esenzione o riduzione del pagamento della tassa automobilistica, a seconda delle Regioni, accesso libero e gratuito nelle aree a traffico limitato di molti centri cittadini, libera circolazione anche durante i blocchi del traffico.

Equipaggiamento e Caratteristiche Tecniche

L’equipaggiamento del modello KUV100 NXT K6+ M-Bifuel e KUV100 NXT K8 M-Bifuel, è lo stesso delle versioni a benzina, tranne nella presenza del kit riparazione e gonfiaggio pneumatici in sostituzione della ruota di scorta, il cui spazio è destinato al serbatoio GPL. L’impianto è fornito dalla BRC, azienda italiana leader nel settore. La dotazione di serie, quindi, prevede 4 ruote in lega con pneumatici 185/60 R15 e il kit di riparazione e gonfiaggio pneumatici.

Sistema GPL BRC Sequent Plug & Drive – MPI

Iniezione / Switch Sequenziale

Emissioni Euro6c

Serbatoio Toroidale 43 litri nominale (34,5 litri effettivo)

EOBD Integrata

Garanzia 3 anni/100.000 km

Assistenza Stradale 24h 3 anni

Comparazione KUV100 NXT KUV100 NXT M-Bifuel

Potenza max CV (64 kW) @ 5.500 rpm 87 CV (64 kW) @ 5.500 rpm

Coppia max 115 Nm @ 3.500 rpm 112 Nm @ 3.100 rpm

Consumo (ciclo combinato) 6,5 litri/100 km 8,2 litri/100 km

Autonomia (stimata su consumo 560 km 560 + 420 km

combinato ciclo NEDC)

Emissioni CO 2 (ciclo combinato) 148 g/km 129 g/km

Bagagliaio 245 litri 245 litri

C ampagne promozionali di lancio

Per l’introduzione sul mercato del nuovo KUV100 NXT M-Bifuel, e simultaneamente anche per la versione a benzina, Mahindra offre alla clientela una promozione che prevede ben tre possibilità differenti!

La prima prevede uno sconto immediato di 1.000 euro sul prezzo di listino, che diventa di ben 2.000 Euro se si sceglie la campagna «Formula Vantaggi Mahindra» con finanziamento FIDITALIA al tasso TAN del 6,45%. Optando invece per la campagna «SimplyBuy Mahindra» e finanziamento FIDITALIA e TAN del 5,25%, lo sconto è di 1.000 euro, ma in più si beneficia del vantaggio di avere inclusa la Polizza Furto e Incendio gratuita per 3 anni, che rappresenta un valore variabile dai 600 ai 1.800 euro, a seconda della provincia di residenza. I veicoli oggetto della promozione saranno quelli immatricolati e con contratto di vendita firmato fino al 31 luglio 2020 .

► CONDIZIONI PROMOZIONALI SENZA FINANZIAMENTI

VERSIONE Listino Incentivo Prezzo al pubblico

KUV100 NXT K6 + € 11.990 € 1.000 € 10.990

KUV100 NXT K8 € 13.990 € 1.000 € 12.990

KUV100 NXT K6+ M-Bifuel € 13.750 € 1.000 € 12.750

KUV100 NXT K8 M-Bifuel € 15.750 € 1.000 € 14.750

Tutti gli importi si intendono IVA 22% inclusa

► CAMPAGNA DI FINANZIAMENTO «SIMPLYBUY MAHINDRA» – 1a RATA POSTICIPATA AL 2021

VERSIONE Listino Incentivo Prezzo al Pubblico

con Finanziamento

KUV100 NXT K6+ € 11.990 € 1.000 (^) € 10.990

KUV100 NXT K8 € 13.990 € 1.000 (^) € 12.990

KUV100 NXT K6+ M-Bifuel € 13.750 € 1.000 (^) € 12.750

KUV100 NXT K8 M-Bifuel € 15.750 € 1.000 (^) € 14.750

(^) + Polizza Furto e Incendio 3 anni

TAN fisso 5,25% – Anticipo 0 – prima rata posticipata a 180 gg – minimo finanziabile € 5.000 durata da 60 a 84 mesi – tutti i dettagli forniti direttamente da FIDITALIA. Tutti gli importi si intendono IVA 22% inclusa.

Per ulteriori notizie o approfondimento su condizioni e finanziamenti rimandiamo il lettore al sito ufficiale della Casa e relativa Rete commerciale sul territorio.

■ MAHINDRA KUV100 NXT/KUV100 NXT M-Bifuel

Nonostante sia stato consegnato alla rete commerciale solo nell’autunno del 2019, il restyling Mahindra KUV100 NXT si è dimostrato degno erede del modello precedente che, introdotto in Europa ad inizio 2018, è stato capace di ritagliarsi una propria nicchia di mercato ben definita, grazie alle sue caratteristiche di praticità, compattezza e spaziosità interna. Alcuni dettagli esclusivi come la posizione di guida alta, il display touch screen con navigatore, la comoda leva del cambio tipo joystick sulla consolle e la presenza di numerosi vani porta oggetti, sono tra le peculiarità più apprezzate. Il nuovo KUV100 NXT M-Bifuel, riprende questi contenuti della versione originale e aggiunge tutti i vantaggi dell’alimentazione a GPL.

Ricordiamo le caratteristiche principali del KUV100 NXT

Lungo 3,7 metri, design accattivante e grintoso. Posizione di guida alta. Abitacolo spazioso con 5 posti reali. Motore 3 cilindri a benzina mFalcon G80, 1.2 litri a iniezione diretta multipla MPFi con doppia fasatura variabile VVT, in grado di erogare ora 87 CV a 5.500 giri/minuto. Trazione anteriore. Pratica leva del cambio manuale a joystick.

Due gli allestimenti: «K6+» e «K8», quest’ultimo ulteriormente arricchito con molti contenuti, per ampliare la differenza tra le due opzioni. Il KUV100 NXT K8 dispone della nuova consolle nera con condizionatore automatico e nuovo display da 7” touch screen, con infotainment, navigatore e connettività Bluetooth, per effettuare e ricevere chiamate telefoniche in piena sicurezza senza staccare le mani dal volante.

L’altezza da terra di 170 mm, permette di affrontare senza problemi gli ostacoli delle nostre città e le strade sconnesse.

Mahindra offre per tutta la gamma KUV100 NXT, la possibilità di scegliere la colorazione Dual Tone e diversi accessori. È guidabile dai neo-patentati.

Tutti i modelli Mahindra KUV100 NXT, benzina e GPL, distribuiti sul mercato europeo sono garantiti per 3 anni o 100.000 chilometri con assistenza stradale gratuita per 3 anni 24H.

È anche previsto un programma opzionale di estensione della garanzia per ulteriori 2 anni.

In questo periodo particolare, Mahindra ha messo a punto un protocollo rigoroso per i servizi di vendita e post-vendita, al fine di garantire un elevato standard di sicurezza all’interno delle concessionarie e dei punti di assistenza.

[ Redazione Motori360 ]