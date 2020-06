Mazda MX-30 Virtual Experience: la Casa giapponese incontra e dialoga con 500 clienti e appassionati

Un modo per superare le misure di distanziamento sociale scaturite dal COVID-19

La Pandemia in atto in tutto il mondo ha indotto tutte le case automobilistiche a rimodulare le proprie strategie di comunicazione con i clienti e Mazda, da parte sua, ha ideato un’esclusiva esperienza online interattiva per un «Primo Appuntamento» con la Mazda MX-30.

Una esperienza virtuale, per avvicinare i propri clienti ed appassionati alla serie di incontri e-Talks organizzati nelle concessionarie a febbraio, in modo da offrire ai potenziali clienti un’anteprima unica del primo veicolo completamente elettrico di Mazda.

La sessione live, diretta dal Direttore della Comunicazione Claudio Di Benedetto e dal brand manager Giulio Alessandrini, nel presentare gli aspetti salienti dell’MX-30, è stata preceduta da una vivacissima chat con clienti ed appassionati, molti dei quali iscritti alle community facebook di Mazda, la cui curiosità si è tradotta in un fuoco di fila di domande su design, praticità, tecnologia, sistema infotainment e caratteristiche tecniche dell’auto.

Momento clou dell’evento online è stato il test drive video con un prototipo di veicolo, un privilegio solitamente riservato a pochi, di cui hanno goduto gli oltre 500 spettatori dell’evento.

Una vera e propria presentazione digitale della vettura che esprime il DNA di Mazda, aperta alle sfide e sempre alla ricerca di soluzioni non convenzionali a favore dei propri clienti.

Per tutti coloro che non hanno potuto partecipare alla diretta, la registrazione della presentazione, che include gli inediti video realizzati nel centro ricerca e sviluppo Mazda di Oberursel, vicino a Francoforte, è disponibile sul sito Mazda.it e sul link https://youtu.be/lvXuPcRR8Zg

La nuova MX-30 è la prima vettura Mazda totalmente elettrica. Dotata di una batteria agli ioni di litio da 35,5 kWh mantiene le doti dinamiche tipiche Mazda garantendo al tempo stesso un’autonomia WLTP di 262 chilometri in città e 200 nel ciclo combinato.

Le caratteristiche tecniche e il G-Vectoring Control Plus elettrico (e-GVC Plus) si combinano per garantire un’esperienza di guida lineare, silenziosa e molto piacevole.

Caratterizzata dallo stile «Human Modern», dalle porte Freestyle prive di montante centrale e materiali unici progettati per ridurre al minimo l’impatto ambientale, MX-30, è già ordinabile oggi con un listino compreso tra i 34.900 euro ed i 39.350.

I primi esemplari arriveranno negli showroom Mazda a partire dalla seconda metà del mese di agosto.

[ Redazione Motori360 ]