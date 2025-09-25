26-28 settembre: torna il Salone dell’Auto di Torino

Manca davvero poco all’apertura delle porte – o meglio delle piazze – per inaugurare la 9a edizione del Salone dell’Auto di Torino, noto punto d’incontro tra innovazione e passione

Torino è pronta ad accogliere oltre 500.000 visitatori; il noto – attesissimo – evento torinese, ospiterà oltre 50 brand pronti ad esporre le ultime creazioni appena uscite dalle linee di produzione.

Sarà possibile spaziare dai brand luxury come Ferrari, Lamborghini, Maserati e Lotus ai più tecnologici e avanzati come Jaecoo e Omoda, Tesla, Leapmotor e tanti altri; senza dimenticare i più amati dal popolo: gli stand comprenderanno tutti i marchi – o quasi – del gruppo Stellantis, le tedesche BMW e Mercedes e gli interessantissimi brand asiatici pronti a conquistare il mercato europeo dell’automobile, con le loro creazioni.

L’evento, che vedrà la sua apertura venerdì 26 settembre, si prolungherà fino a domenica 28 settembre, dando a tutti i visitatori a possibilità di godersi al meglio – e senza fretta – tutti i modelli esposti.

L’evento si concentrerà tra piazza Castello, Piazzetta Reale e i Giardini dei Musei Reali dove, per tutto il week-end saranno esposti circa cento modelli provenienti da tutto il mondo.

L’Europa si innova e rinnova

Nonostante la ricca varietà di modelli, a brillare sul palcoscenico europeo c’è una vettura tanto attesa che fa il suo ritorno al termico dopo un periodo di commercializzazione solo in full elettrico: è la nuova 500 hybrid che arriva direttamente dagli stabilimenti torinesi di Mirafiori con il suo Firefly 1.0 MHEV.

Il gruppo Stellantis, che detiene un’importante maggioranza di marchi, ha portato con sé la nuova Grande Panda e, appunto, la nuova 500 hybrid per FIAT; il restyling della nuova Compass per JEEP; la Ypsilon HF line hybrid (stessa motorizzazione 1.2 Puretech della Panda) per LANCIA; Peugeot e Citroën saranno presenti con i nuovi restyling del 3008 GT hybrid e della C5 Aircross.

A dare un po’ più nell’occhio ci penserà Abarth con la nuova 600e Scorpionissima – l’elettrica da pista – e DS con la sua N°8, un SUV sfarzosissimo che trae le forme da una berlina. Il marchio del biscione porta con sé la nuova Junior Q4 hybrid, il piccolo B-SUV dal carattere audace e dal design avvincente. Ultima ma non per importanza, la nuova Opel Frontera GSE, il nuovo SUV elettrico che farà compagnia alla Mokka GSE presentata qualche settimana fa al salone di Monaco.

Presso gli stand Renault è possibile trovare le sue due elettriche di punta, le stesse che più di tutte rappresentano al meglio l’identità del marchio, il passato e il presente: R4 E-Tech Electric, R5 E-Tech Electric.

Tra le più attese troviamo Ferrari 12cilindri, 499P Modificata, 296 Challenge, 365 Gtb, Purosangue, 296 Gtb ,SF90 Spider, Roma Spider; menzione d’onore anche per Maserati MC Pura e Dallara stradale.

“L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente”

All’apparenza potrebbe sembrare il classico titolo di un film di Bruce Lee degli anni ‘70, nella realtà è una metafora che diventa – col passare del tempo – sempre più calzante.

Tra dotazioni super tecnologiche, motorizzazioni affidabili a basso consumo e prezzi molto contenuti, i brand asiatici stanno conquistando sempre più terreno nella battaglia per il mercato europeo dell’automobile.

Tra i più rinomati troviamo BYD con Seal U DM-i, Dolphin Surf, Seal 6 DM-i, Jaecoo & Omoda con Jaecoo 5 SHS-H, 7 SHS-P e Omoda 5 SHS-H, 9 SHS-P, 7 SHS-P senza nulla togliere a Leapmotor (in percentuale appartenente a Stellantis) con la nuova B10 e il nuovo brand luxury Lepas con L8.

Niente male anche lo scenario coreano, con KIA che presenta i restyling di Stonic e Sportage pur lasciando spazio alle interessantissime elettriche EV3, EV4 ed EV5.

Presso gli stand Hyundai sarà possibile trovare la nuova Concept Hyundai, la Ioniq 9, l’interessantissima Inster Cross e la più potente Ioniq 5 N Line.

L’ingresso sarà gratuito per tutti e le aree espositive resteranno aperte dalle 9.00 alle 19.00, con alcune zone accessibili fino alle 23.00.

Durante le tre giornate dell’evento, nella zona dedicata, sarà possibile effettuale alcuni test drive con le vetture da voi selezionate.

Ecco la lista completa dei modelli presenti:

Abarth: 600e Scorpionissima

Alfa Romeo: Junior Ibrida Q4

Birba: Birba

BMW: iX3, M4 Cs

BYD: Seal U DM-i, Dolphin Surf, Seal 6 DM-i (anche Touring)

Citroën: C5 Aircross

Dallara: Stradale, LMP1

Denza: D9, Z9GT Dual Mode

Dfsk: Glory 500 Turbo, E5 Phev

Dongfeng: Box, Mage L7, 007, 008, Vigo, Huge, Mage, Z9 Pick-Up

DR: Collection 3, Collection 5, Collection 6, Collection 7

DS: N°8 Etoile

EMC: 212

Evo: 7 Kairos, 5, 6, Spazio

Ferrari: 12cilindri , 499p Modificata, 296 Challenge, 365 Gtb, Purosangue, 296 Gtb ,SF90 Spider, Roma Spider

Fiat: 500 Hybrid Torino, Grande Panda Hybrid

Foton: Tunland 9

Geely: Starray , EX5, Galaxy M9

Hyundai: Concept Hyundai, Ioniq 9, Inster Cross, Ioniq 5 N Line

Ich-X: K2, K3

Jaecoo: 5 SHS-H, 7 SHS-P

Jeep: nuova Compass

Kia: nuova Stonic, nuova Sportage, EV3, EV4, EV5

Lamborghini: Temerario, Revuelto, Urus SE

Lancia: Ypsilon HF Line Ibrida

Leapmotor: B10

Lepas: L8

Lotus: Evija, Emira First Edition I4, Eletre

Maserati: MCPura, MCPura Cielo

Mazda: MX-5 Homura, CX-60, 6e

Mercedes: Nuova CLA 250+, AMG GT 63 4matic+

Mhero: 817, 1

Microlino: 90, Spiaggina

Omoda: 5 SHS-H, 9 SHS-P, 7 SHS-P

Opel: Frontera GS Electric

Peugeot: nuovo 3008 GT Hybrid

Polestar: 3, 4, 5

Renault: R4 E-Tech Electric, R5 E-Tech Electric

Sportequipe: S6 GT, S8 GT

Suzuki: Lj Jimny, Swift Hybrid, Vitara Hybrid, Nuova e Vitara

Swm: G01, G01 Pro, G05, G03F Super Hybrid

Tiger: Six, Eight

Tesla: Model Y, Model 3

Voyah: Free Rev, Courage, Dream

[ Cristiano Fortini ]